中信產防疫保單5月理賠增7000萬元 增資列入選項

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（中央社記者蘇思云台北8日電）中信金5月自結稅後盈餘新台幣24.4億元，年衰退約29.78%，主要是匯兌成本以及資本市場波動影響股債處分利益所致；中信產防疫保單5月理賠金額增加7000多萬元，增資確實可能是評估選項之一。

中信金控今天公告自結5月單月稅後盈餘24.4億元，年衰退29.78%，累計前5月稅後盈餘221.7億元，年減20.31%，每股稅後盈餘（EPS）1.14元。

子公司中信銀5月稅後盈餘33.77億元，年成長33.58%，前5月稅後盈餘127.26億元，年成長2.85%。

中信金財務長邱雅玲告訴中央社記者，如果包含泰國LH金融集團部分，中信銀5月淨利息收入年成長27%，主要是受惠升息環境帶動利差擴大，加上放款規模也在成長所致；不過，5月淨手續費收入，跟去年同期相比仍為個位數衰退，由於金融市場最近波動大，客戶相對觀望，影響財富管理手續費收入。

子公司台灣人壽5月出現稅後虧損9.1億元，累計前5月稅後盈餘97.89億元，年衰退28%。

邱雅玲指出，台灣人壽單月獲利主要受到兩因素影響，一是新台幣5月累計升值4.15角、升幅1.43%，壽險前幾個月享有匯兌利益是少見的情況，5月轉為匯兌成本約15億元，跟平時水準接近，外匯價格變動準備金餘額也從4月底88億元，下降到5月底的76億元。

二是因為資本市場持續震盪，加上去年基期相對高、升息短期對債市不好，影響整體股債處分利得。

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近期本土疫情升溫，外界關注台灣人壽旗下中國信託產險承保防疫保單的情況，中信產防疫保單件數約40萬件。邱雅玲表示，前4月累計理賠金額不到1000萬元，不過5月確實增加不少，理賠金額增加約7000多萬元，前5月累計理賠金額約8000多萬元。

國泰金日前宣布增資國泰產100億元，中信產未來是否也會規劃增資，邱雅玲指出，增資確實是評估選項之一，不排除6月底前確認增資規模。台灣人壽作為產險母公司，規模相對大，台壽資本適足率影響不大，不過，中信產規模相對小，還是需要強化健全度，目前內部還在觀察確診率變化與趨勢，都可能是增資規模考量因素。（編輯：張均懋）1110608