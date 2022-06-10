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被點名放行3炒房團貸款 聯邦銀發三點聲明自清

2022/6/10 11:59（6/10 13:06 更新）
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聯邦銀行10日發布聲明，強調沒有配合炒房團貸款。（圖取自聯邦銀行網頁ubot.com.tw）
聯邦銀行10日發布聲明，強調沒有配合炒房團貸款。（圖取自聯邦銀行網頁ubot.com.tw）
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（中央社記者張璦台北10日電）金管會先前抓到「江媽媽零元炒房團」向一家中型民營銀行融資炒房，不料9日公布第二波不動產專案金檢結果，再發現同一銀行放行2大炒房團；被點名的聯邦銀行今天發布三點聲明自清，強調沒有配合炒房團貸款，也已針對相關事實，提報陳述意見給金管會。

金管會先前金檢發現有投資客利用投資理財課程誘導民眾組炒房團，並以拉抬買賣契約、人頭戶買賣、虛偽收入證明、代書居中協助金流提取及還款等4大手法，向銀行融資近新台幣3億元。

去年底，金管會對20家金融機構啟動第二波不動產專案金檢，也全面清查有無金融機構授信放行投資客炒房，意外發現另有2大炒房團、合計24戶，均向先前放行零元炒房團的中型民營銀行融資炒房，融資金額合計達1.45億元。

金管會指出，一般情況民眾可負擔房貸收支比約3成，但炒房團中的民眾房貸收支比卻高達9成，明顯高出一般可負擔範圍，背後就是炒房團挹注資金進行操作。

另一方面，有借戶還款繳息能力偏低、買賣契約與貸款契約簽名字跡不同、特定人於貸後代理提領大額現金、繳息資金由特定第三人現金存入、售屋款匯入借戶帳戶後由特定人提現等，皆顯示放行炒房團的銀行授信管理有缺失。

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金管會表示，將約談銀行負責人了解內控機制，也會要求銀行內部稽核全面清查所有分行是否有類似情節。

遭到點名貸款給炒房團的聯邦銀行，今天發布三點聲明指出，第一，聯邦銀行並無配合炒房團貸款；第二，房貸是由總行集中審查，並由獨立估價單位辦理房價鑑估，並無報載房價高估及審查鬆散的情事；第三，已針對相關事實，提報陳述意見給金管會。（編輯：林淑媛）1110610

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