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宏碁5月營收月增15% 供應鏈狀況改善

2022/6/10 16:13
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（中央社記者吳家豪台北10日電）電腦品牌廠宏碁今天公布5月合併營收約新台幣221.77億元，因供應鏈狀況改善，月增15.36%，但年減10.6%；累計今年前5個月合併營收1197.76億元，年減1.27%。

宏碁發布新聞稿說明，5月電競事業營收月增23%，Chromebook產品營收月增174.5%；宏碁集團旗下上市、上櫃、興櫃及公開發行子公司加總5月營收月增9.8%、年增26.8%。

新事業方面，宏碁遊戲公司5月營收月增69.4%，年增114.6%，累計前5個月營收年增28.5%；聯永基公司5月營收月增30.2%，年增33.8%，累計前5個月營收年增145.9%。

宏碁表示，建立多重事業成長引擎的策略持續發酵，5月非PC（個人電腦）及顯示器事業占整體營收21.3%，累計前5個月營收年增26.6%。

宏碁董事長陳俊聖今天上午出席股東會表示，無法預測下半年PC市場有哪些不確定因素，目前看來雖不會比去年好，但也不會較2019年差，他對宏碁仍有信心，承諾會繼續加碼買股票。（編輯：趙蔚蘭）1110610

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