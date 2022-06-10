韓國司機罷工波及半導體原料 專家：台廠可望受益

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（中央社記者張建中新竹10日電）韓國卡車司機罷工事件恐引發半導體原料貨運量銳減，產業專家表示，台灣廠商受影響應有限，若時間拉長，韓國廠商營運受挫，台廠可望受益。

韓國卡車司機展開更廣泛且強勢的罷工行動，路透社報導，卡車司機計劃停止運輸在蔚山生產的半導體原料。兩大記憶體製造廠三星（Samsung）及SK海力士（Hynix）婉拒置評。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真說，台灣半導體原料主要自日本進口，從韓國進口相當有限，預期台灣半導體廠受影響小。

劉佩真表示，韓國自與日本爆發貿易戰後，積極推動原物料自主化。若卡車司機罷工事件時間拖長，影響半導體原物料供應，韓國半導體廠營運受挫，包括台灣及美國等廠商都可望受益。

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觀察韓國半導體產業，劉佩真說，韓國以記憶體為大宗，邏輯晶片相對有限。若三星及SK海力士營運受影響，美光（Micron）、鎧俠（Kioxia）及南亞科等美、日及台灣記憶體廠應可從中受惠。

據市調機構集邦科技統計，三星及SK海力士今年第1季合計囊括全球53.3%的儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市占率，以及70.8%的動態隨機存取記憶體（DRAM）市占率。（編輯：張良知）1110610