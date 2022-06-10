營建物價上漲缺工缺料 工程會多管齊下因應

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北10日電）近2年營建物價上漲，也有缺工、缺料情形，工程會表示，透過源頭方式穩定混凝土價格、水泥貨物稅減半等，缺工部分也協調勞動部修正外籍移工引進規定，多管齊下因應，盼推動公共建設順利進行。

行政院公共工程委員會今天發布新聞稿指出，在穩定混凝土供應及價格方面，採取源頭控管，每月檢視砂石供需平衡，同時協調砂石與飛灰以固定價格讓售，採取水泥貨物稅減半的政策等，讓混凝土量足價穩供應。此外，受國際價格影響的項目，例如鋼筋，則以契約三層級物價調整機制調整契約價款，以因應物價上漲。

在缺工部分，工程會也已協調勞動部修正外籍移工引進規定，以補充不足的人力，自2020年7月修正規定迄今，已增加3802人。

工程會表示，在各機關的努力下，近4年約9成工程標案尚能順利決標，而公共建設執行率連續2年達95%以上的高標準，去年執行金額新台幣4386億元，執行率更達95.87%，為歷年最高，顯示各項公共工程仍能持續順利推動。

工程會指出，針對少數流標案件，經工程會自2018年以來，檢討300件以上的流標案件，發現發包機關針對物價上漲未核實編列預算，及設計內容合約書圖未詳細審核等，屬主辦機關應作為未作為所致，歸納流標3項主因為未按實際價格編列預算、未按實際需要訂定工期、契約書圖條件不合理。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外就部分工程專業性高、金額大又集中的情形（例如近期雙北捷運工程），工程會指出，因為有能力參與廠商家數不多，造成廠商觀望情形，擇取風險較低的工程投標，而不投標風險較高的工程，或等待機關調高預算後再投標。

經過工程會檢視，認為已非物價上漲缺工缺料的問題，已請工程主辦機關檢討發包策略，且確認預算合理後，即不應隨外界意見任意增加經費，同時請國發會於核定計畫及預算時注意控管。（編輯：林興盟）1110610