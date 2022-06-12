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談創業 劉揚偉：不要因我知道怎麼做 重要是動機想法

2022/6/12 14:52
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（中央社記者韓婷婷台北12日電）鴻海董事長劉揚偉今天談到創業及創新時表示，創業要有motivation（動機），著重思維想法，不在於會什麼；不要因為「我知道怎麼做，所以去創業」，應該是看到什麼，很想做到什麼而去創業。

劉揚偉今天在陽明交通大學新竹校區畢業典禮擔任演講嘉賓，他特別針對過去40年來就業與創業歷程與在場畢業生分享；他說，自己50多歲退休後，深覺太早退休只有「等死」的感覺好爛，因此決定帶著小孩回台灣重啟職涯生活。

劉揚偉舉例，1997年時他觀察到，網路世代來臨，PC產業必須靠internet才能進一步擴大應用成長，這是個機會，當時Intel（英特爾）加上Microsoft（微軟）市值超過美國大型電信公司，已經不再是電信公司主導市場的時代，他認定ADSL（非對稱數位用戶迴路）將有機會成為主流。

劉揚偉看到這個大趨勢，儘管當時他對該領域完全不懂，仍決定投入internet chipset（網通晶片組）的創業。

劉揚偉說，當時在台灣問了近200名工程師，提議轉向ADSL發展，結果只有2名工程師願意嘗試加入全新領域，但2個月後，這2名工程師也退出了，其中一個原因是技術太新大家都不懂；另一個原因是，他們回去問了同學及朋友們，大家都對ADSL領域不熟也沒有人投入，怕拚了2、3年時間萬一失敗了，會落後同輩。

劉揚偉說，這是台灣工程師當初的思維，但他轉向問矽谷工程師，他們的回答卻剛好與台灣工程師相反，「ADSL沒人做，太棒了，這是個好機會」。

劉揚偉強調，他非常鼓勵年輕人多嘗試做新的東西，不要怕萬一失敗會落後同輩，勇敢創新後才有不一樣的全新機會。自己在完全不懂情況下創業，那家公司也在4年後成功在美國上市。

至於創業成功要素，劉揚偉認為，首要就是Timing（時機），如果張忠謀跟郭台銘現在才創立台積電跟鴻海，不見得會成功；其次就是團隊，掌握這2個重要因素成功機會就大大增加；再來就是廣泛收集資料、進行歸納分析，找出問題及對策。（編輯：林淑媛）1110612

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