台康乳癌生物相似藥拚年底獲歐美藥證

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（中央社記者韓婷婷台北13日電）台康生技自行研發乳癌生物相似藥EG12014，去年底已向美國食品暨藥物管理局（FDA）及歐盟歐洲藥品管理局（EMA）申請藥證審查中，目前進行實地查廠，預計最快有機會在年底或明年初，取得歐美銷售藥證。

台康生指出，若一切順利，屆時將由台康負責生產該產品，除台灣、中國大陸、日本、南韓及俄羅斯以外的全球市場，將由合作夥伴國際藥廠Sandoz負責上市銷售，並依產品銷售額按合約所訂比例取得分潤權利金收入，預計營收及獲利可望進入新里程碑。

台康生今年積極參與國際活動，本週除參加全球規模最大的生醫展「BIO International Convention」，並受邀參與瑞士信貸「Asia Healthcare Corporate Day」，今年參加此投資論壇企業，主要來自日本、韓國及中國，規模及參與企業總市值超過新台幣10兆元。

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今年初以來受全球通膨及俄烏戰爭影響，國際經濟變動因素大，外資持續賣超台股；台康新藥申請藥證加上CDMO（委託開發暨製造服務）業務持續受矚目，吸引外資買盤。外資法人近期持有台康比例逐步攀升，截至上週達5.21%，逼近今年高點的5.28%。

台康今年前5月營收新台幣5.89億元，年成長17.1%；台康生表示，CDMO新簽訂客戶訂單金額前4個月已達去年全年簽約總金額60%，自去年第3季開始已連續3個季度獲利。今年第4季竹北廠動物細胞產能倍增，且汐止廠歲修動線調整後，5月下旬已重新啟動運作整體營運可期。（編輯：張均懋）1110613