立陶宛代表團參訪工研院 合作建立半導體產業能量

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（中央社記者張建中新竹14日電）立陶宛參訪團今天前往工研院參訪，由工研院院長劉文雄接待，雙方針對半導體及雷射領域進行交流，工研院將透過推動產業化經驗，協助立陶宛建立半導體產業能量。

立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）下午率領貿易投資部官員及企業代表，在經濟部政務次長陳正祺及外交部駐立陶宛代表黃鈞耀等人陪同下參訪工研院，由劉文雄及工研院副院長張培仁接待。

工研院會後發布新聞稿指出，雙方針對半導體及雷射領域進行交流，工研院將透過產業化推動的經驗與優勢，協助立陶宛建立半導體產業能量，並促成與立陶宛具備國際競爭優勢的雷射產業交流合作。

陳正祺表示，工研院是國家重要的研發機構，也是台灣半導體IC設計人才培育推手，透過工研院的經驗及優勢，協助立陶宛進入半導體設計、封測、製造等領域，開展半導體產業布局，促成雙方於半導體產業鏈的夥伴關係。

劉文雄說，立陶宛的雷射技術在全球占有舉足輕重的地位，生產的皮秒雷射光譜儀更是世界第一；台灣的半導體產業在全球名列前茅，同時掌握全世界最先進的晶圓製程技術，雙方在推動半導體往下一階段發展，將是強強聯手，必能讓雙方在各自的領域更上層樓。

聶琉嫻娜則感謝工研院對參訪交流的安排，她認為，立陶宛的優勢產業如雷射、光電，與台灣有許多的合作機會，期望借重雙方優勢，開展合作平台。

聶琉嫻娜表示，立陶宛現階段在半導體領域以基礎研究為主，這次交流重點，除進一步了解工研院在半導體領域的研發成果外，也延續3月底工研院率領的跨部會半導體專家團實地考察建議，及5月首屆台立次長級經濟對話會議後的行動方案。

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她指出，包括針對立陶宛擬建立半導體製造及相關半導體產業的計畫進行實質規劃與細項討論，以協助立陶宛建立半導體產業鏈，及培育相關人才，拓展雙方更多合作商機。

工研院表示，立陶宛多項雷射產品全球市占率近5成，主要為前端精密零件。工研院先前與立陶宛雷射產業協會成立「台立雷射產業聯合工作小組」，推動兩國雷射科技應用合作，並引進立陶宛超快雷射源做應用開發，盼能建立亞洲雷射韌性供應鏈。（編輯：林淑媛）1110614