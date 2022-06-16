更多編輯台推薦新聞：
美國睽違28年升息3碼 利率歷史總回顧最高曾至20%
國際

美國睽違28年升息3碼 利率歷史總回顧最高曾至20%

書摘／比爾蓋茲：全球大流行疫病還會再來 做好準備面對疫後新未來
生活

書摘／比爾蓋茲：全球大流行疫病還會再來 做好準備面對疫後新未來

加拿大丹麥結束49年「威士忌戰爭」 協議劃分北極無人小島
國際

加拿大丹麥結束49年「威士忌戰爭」 協議劃分北極無人小島

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

辛耘：市場短期有雜音 長期成長趨勢不變

2022/6/16 17:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹16日電）再生晶圓、設備生產及代理商辛耘執行長許明棋今天表示，市場近期有些雜音，不過長期成長趨勢不變，預計第3季再生晶圓月產能將擴增至16萬片規模。

辛耘下午舉行法人說明會，許明棋指出，辛耘有再生晶圓、自製設備及設備代理3大業務；去年代理業務比重達60%，再生晶圓及自製設備的製造業務比重約40%，今年也將維持這樣的態勢。

許明棋說，再生晶圓業務部分，除了12吋矽基再生晶圓，還有6吋碳化矽再生晶圓。12吋矽基再生晶圓產能去年擴增至月產14萬片，預計今年第3季進一步擴增至月產16萬片，明年擴產計畫仍在規劃中。

自製設備部分，許明棋表示，除應用於先進封裝及化合物半導體製程的批次式和單晶圓濕式製程設備，還有應用於絕緣閘極雙極性電晶體（IGBT）及碳化矽的暫時性貼合及剝離設備。

代理設備方面，許明棋說，應用領域多，包含半導體、化合物半導體、發光二極體（LED）、平面顯示器、太陽能及分析儀器。

許明棋說，市場近期有些雜音，主要是中國大陸手機市場需求減緩，台灣有些三五族化合物廠受到影響。不過，5G、高效運算、人工智慧等需求將持續成長，長期成長趨勢不變。（編輯：張良知）1110616

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族