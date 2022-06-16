辛耘：市場短期有雜音 長期成長趨勢不變

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（中央社記者張建中新竹16日電）再生晶圓、設備生產及代理商辛耘執行長許明棋今天表示，市場近期有些雜音，不過長期成長趨勢不變，預計第3季再生晶圓月產能將擴增至16萬片規模。

辛耘下午舉行法人說明會，許明棋指出，辛耘有再生晶圓、自製設備及設備代理3大業務；去年代理業務比重達60%，再生晶圓及自製設備的製造業務比重約40%，今年也將維持這樣的態勢。

許明棋說，再生晶圓業務部分，除了12吋矽基再生晶圓，還有6吋碳化矽再生晶圓。12吋矽基再生晶圓產能去年擴增至月產14萬片，預計今年第3季進一步擴增至月產16萬片，明年擴產計畫仍在規劃中。

自製設備部分，許明棋表示，除應用於先進封裝及化合物半導體製程的批次式和單晶圓濕式製程設備，還有應用於絕緣閘極雙極性電晶體（IGBT）及碳化矽的暫時性貼合及剝離設備。

代理設備方面，許明棋說，應用領域多，包含半導體、化合物半導體、發光二極體（LED）、平面顯示器、太陽能及分析儀器。

許明棋說，市場近期有些雜音，主要是中國大陸手機市場需求減緩，台灣有些三五族化合物廠受到影響。不過，5G、高效運算、人工智慧等需求將持續成長，長期成長趨勢不變。（編輯：張良知）1110616