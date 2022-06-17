電金弱勢台積電500元保衛戰 台股盤中跌逾200點
2022/6/17 10:59（6/17 11:13 更新）
17日10時45分，台股加權指數來到15647.14點，下跌191.47點。（中央社檔案照片）
（中央社記者張建中台北17日電）美股重挫，台股同步走低，盤中指數一度大跌224點，跌破前低點15616.68點，創近13個月來新低。電子與金融類股指數重挫逾1%，表現弱勢。台積電股價拉回在500元關卡遊走。
至10時45分，台股加權指數來到15647.14點，下跌191.47點，成交值新台幣1423億元。
隨著費城半導體指數大跌逾6%，台積電美國存託憑證（ADR）一度達83.99美元，創波段新低，台積電今天開盤跌破新台幣500元關卡，達499元，下跌9元，創18個月來新低，隨後拉回在500元遊走。
聯發科、鴻海、矽力-KY、信驊等權值、高價股也紛紛走跌。亞德客-KY股價跌破1000元大關，台股剩7千金。電子類股指數重挫逾1.6%。
富邦金、國泰金、兆豐金等金控股價齊跌，金融類股指數也下挫達1.5%。
傳統產業股普遍滑落，水泥及玻璃類股指數下跌逾1%，表現相對弱勢。電纜股則在華新股價強漲逾3%帶動下，類股指數上漲逾2%，表現相對強勢。（編輯：潘羿菁）1110617
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