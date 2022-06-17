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泰福-KY乳癌相似藥目標年底授權 明年貢獻營收

2022/6/17 15:07
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（中央社記者韓婷婷台北17日電）泰福-KY今天召開股東會，針對兩項接受美國FDA藥證審理的生物相似藥TX01、TX05最新進度，董事長閻雲表示，乳癌相似藥TX05已於5月初完成查廠作業，預計8月會有進一步結果，目標年底授權，2023年上半年貢獻營收。

閻雲表示，TX05藥證審理進度超越TX01，且已制定銷售策略與通路，除自組核心銷售團隊，也將尋找授權銷售夥伴，採多管齊下方式銷售，預計未來取得藥證後，即能開始生產上市，目標年底前完成授權、明年第1季自有團隊啟動銷售。

泰福生技第一個向美國食品暨藥物管理局（FDA）遞交藥證申請的生物相似藥TX01，為求順利取得藥證，將在全面解決FDA提出的問題後，接續進行藥證審理程序；由於加拿大為全民健保制，銷售策略將採全權授權模式。

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泰福生技指出，隨著TX05、TX01藥證審理年底結果出爐，營收期保守推算落在2023年上半年，並持續專注生物相似藥研發，朝向將小分子藥加入大分子藥物的廣效型生物相似藥品研發。

另外，在委託開發暨製造服務（CDMO）業務部分，泰福生技除為圓祥生技開發及生產最新雙特異性抗體開發平台臨床候選藥外，日前也與中裕新藥就抗體藥物複合體（Antibody-Drug Conjugates, ADC）及雙特異性抗體（bispecific antibodies, BsAb）開發生產合作，持續朝精緻型CDMO供應鏈的前端細胞株開發等多方布局。（編輯：楊凱翔）1110617

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