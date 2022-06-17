工會批洗錢防制過嚴 兆豐金張兆順：美裁罰令未解除

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北17日電）兆豐銀行工會今天在兆豐金股東會表達對董事長張兆順的不滿，質疑盈餘目標訂定過高、獎酬福利和過分強調洗錢防制是帝王條款等；張兆順會後發布千字聲明回應，強調目前員工福利高於法定標準，也提到美國對兆豐裁罰令未解除，洗錢防制落實不能鬆懈。

兆豐金2021年合併稅後淨利新台幣257.31億元，年成長2.85%，董事會決議配發現金股利1.4元及股票股利0.25元，並於今天股東會正式通過。

不過兆豐銀行勞資糾紛未解，兆豐銀行工會理事長郭孟仁、兆豐銀行福利會主委蔡秋發以及兆豐金勞工董事邱奕淦等人今天出席股東會，要求撤換張兆順。

兆豐銀行工會發布新聞稿指出，工會理、監事等幹部將一如往年慣例參加股東會，並重申工會先前辦理張兆順是否適任投票結果，不適任票數達4873張，占總問卷回收票數90.66%。

兆豐銀行工會表示，工會也在股東會上，就組織改造及經營策略等議題提出建言，呼籲行方應該重視、落實員工在組織改造意見平台的各項建議，在訂定各項目標時應傾聽員工意見。

兆豐銀行工會理事長郭孟仁指出，行方過度強調洗錢防制，近乎帝王條款等級，導致當客戶被帝王條款逼走，行方高層卻忘記是自己誤判情勢，將預算目標訂定的極度不合理，再反過來說是員工達不到目標，對於員工極為不公平。

針對工會質疑洗錢防制執行過嚴，張兆順表示，當年兆豐紐約分行因違反美國洗錢防制相關規定，遭到鉅額裁罰，自己在2016年9月上任後積極解決裁罰風暴，也向員工說明洗錢防制嚴格執行確實會影響獲利。

不過他強調，銀行必須依照主管機關法規辦理，「這是帝王條款，沒有討論空間」，但制度優化是可以討論的，工會不能因此認定沒有重視基礎聲音；現在美國對兆豐的裁罰令還沒有解除，實在無法鬆懈，而銀行也不斷在優化精進作業方式，盡量降低影響。

此外，有關工會認為盈餘目標訂定過高，張兆順說明，追求盈餘成長以提高股東價值是理所當然，但公司也會視經濟情勢，業務發展的狀況，適時調整。事實上，2021年度其他行庫獲利普遍提升，兆豐沒有理由用低標準。

張兆順強調，自己上任後發現兆豐銀行員工酬勞提撥率固定在1.7%，比起公股同業偏低，同意提案修改章程，將員工酬勞提撥率提高為2%至6%，由董事會視營運獲利、同業狀況等因素核定。

張兆順進一步表示，只要公司盈餘好、成長性比別人高，獲得股東認同，「我們的員工福利就要比別人好」，自己絕對會幫員工爭取。

以2021年度來說，兆豐銀行獲利不佳，公股同業都成長，兆豐卻呈衰退，影響員工績效獎金與員工酬勞提撥比率，為體恤員工辛勞，董事會同意降低盈餘目標，也從寬考量員工酬勞提撥率。（編輯：潘羿菁）1110617