台電攜手台達電微軟 蘭嶼建儲能系統、推MR巡修

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台電17日於蘭嶼發電廠舉辦「蘭嶼發電廠儲能系統及MR設備啟用典禮」，左起為台灣微軟總經理潘先國、台電台東區處處長簡翠玉、台電副總經理陳銘樹、台東縣副縣長王志輝、經濟部國營會執行長劉明忠、台達電子處長柯佾寛、台達電子處長艾祖華。（台電提供）中央社記者鄭鴻達傳真 111年6月17日

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（中央社記者鄭鴻達台北17日電）因應疫情期間國旅爆發，為滿足蘭嶼用電需求，台電聯手台達電子，於蘭嶼發電廠建置可儲存1100度電的儲能系統；並與台灣微軟合作，將混合實境技術（Mixed Reality，MR）導入機組巡修，系統今天正式啟用。

台電今天在蘭嶼發電廠舉辦「蘭嶼發電廠儲能系統及MR設備啟用典禮」，台電副總經理陳銘樹、經濟部國營會執行長劉明忠、台東縣副縣長王志輝、蘭嶼鄉鄉長夏曼．迦拉牧，及台達電能源系統解決方案事業處資深處長艾祖華、台灣微軟總經理潘先國等人出席見證。

台電新聞稿指出，近年持續強化離島、山區供電品質，109年於金門打造首座併網儲能系統，今年4月屏東7處防災型微電網啟用，全面提升自主突發應變能力。

台電說明，蘭嶼地區屬小型獨立電力系統，總用電戶數約2000戶，電力供需都得自給自足，遇突發事故較易受影響。現有蘭嶼電廠包含6部柴油發電機組，目前最大發電量約4800kW（瓩），另有再生能源太陽光電約61.2kW。近年隨蘭嶼觀光蓬勃發展，年用電量約以6.6%成長，2020年6月更創下蘭嶼地區最大用電量紀錄，達到4679kW。

為強化蘭嶼電力品質，台電繼2020年金門合作經驗，再度聯手電源與能源管理企業台達電子，於蘭嶼電廠設置容量500kW/1.1MWh的儲能系統，由160個鋰電池模組組成，可儲存1100度電的超大電池，等同可提供近100個家庭用戶一整天的用電量。

台電強調，這套儲能系統上線後，平時可維持電網穩定，如遇跳機等突發電力事件，更可在0.2秒內瞬間供電救援，並以500瓩功率連續供電2小時，提供事故搶修緩衝時間。

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為提升蘭嶼電力檢修效率，台電表示，公司克服離島交通距離限制，也與台灣微軟合作，導入MR技術，用以協助日常檢修工作，台電蘭嶼同仁巡修時配戴MR設備，可即時查看機組操作流程等相關資訊。

台電說明，將陸續推動既有機組汰舊換新，預計113年裝置容量可增加3500瓩，兼顧蘭嶼用電需求及環境保護；並努力將38.8公里環島公路電力線路地下化，已完成13.4公里，預計明年可再完成近4公里。（編輯：楊蘭軒）1110617