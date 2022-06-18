聯發科聯電台塑化股息逾1900億 下週除息受矚目

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（中央社記者張建中台北18日電）繼台積電於16日除息後，重量級企業聯發科、聯電及台塑化將於下週除息，3公司現金股利總金額逾1900億元，將是下週台股重頭戲。

台塑化將於6月21日除息，每股配發新台幣3.8元現金股利，總金額361.98億元，預計7月22日發放。聯電緊接著於6月22日除息，每股配發3元現金股利，總金額374.46億元，預計7月14日發放。

聯發科將於6月23日除息，每股配發73.0010604元現金股利，總金額達1167.32億元，預計7月21日發放。台塑化、聯電及聯發科3公司現金股利總金額共1903.76億元，約占台股總市值48.65兆元的0.39%，估計3公司除息將影響指數約61點。

此外，皇翔、臻鼎-KY、華新、華固、中保科、國產及瑞儀等多達90家企業也將於下週陸續除息。法人表示，市場氣氛保守，不過隨著除息旺季來臨，高殖利率題材可能逐步受到關注。

股東會旺季步入倒數階段，大成鋼、宏捷科、正崴、健鼎、四維航、環球晶、永豐餘、台灣大、日月光投控及中美晶等多家企業股東會將於下週登場，對於產業景氣展望備受關注。

動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科規劃在南林科技園區中興建的新廠，投資金額約3000億元，預計6月23日動土，目標於3年後能夠開始裝機量產，並依市場需求分階段設置產能規模。

隨著通膨高漲，美國聯準會加快升息，經濟前景疑慮升高，美股重挫，台股17日最低觸及15573.38點，創13個月新低，終場跌幅收斂，收在15641.26點，下跌197.35點，單週下跌818.86點。

法人表示，國際變數仍多，且通膨與升息已成為趨勢，緊縮成為各產業都要面臨的問題，市場氣氛保守，投資人觀望為宜。（編輯：郭無患）1110618