反映升息利空後美股多收漲 法人：台股有機會反彈

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（中央社記者潘智義台北19日電）美國聯準會（Fed）升息3碼對抗通膨，全球股市大跌之後，美股主要指數出現漲多跌少局面。法人認為，台股本週有機會反彈，但通膨、經濟衰退疑慮未除，投資人宜短進短出。

美股主要指數台北時間18日收盤多數上漲，但週線收低，道瓊工業指數終場下跌38.29點，或0.13%；標準普爾500指數上漲8.07點，或0.22%；以科技股為主的那斯達克指數上漲152.25點，或1.43%；費城半導體指數上漲11.685點，或0.46%。

台北股市17日開低走低，收在15641.26點，下跌197.35點，跌幅1.25%，成交金額新台幣3078.77億元，加計盤後交易約3153.16億元；週線下跌818.86點，單週跌幅達4.97%。

兆豐國際投顧協理黃國偉接受電訪表示，美國聯準會此次升息3碼，台股已經反映，升息對股市行情的衝擊可望緩和，所以新的一週有機會出現跌深後反彈，但聯準會為降通膨升息，卻可能帶來經濟衰退的壓力；加上7月美聯準會還可能再升息，台股反彈過後仍可能再跌。

黃國偉認為，台股投資人短線搶反彈，小買小賣，成交量不易太大，將呈現類股快速輪動格局。

PGIM保德信金滿意基金經理人賴正鴻透過新聞稿指出，聯準會本次決議鷹派升息，除了美股大跌，亞股中資金流動性佳且與全球景氣高度連動的台股、韓國股市等近一週跌幅較深，台股單週跌幅近5%，改寫2021年5月中旬以來單週最大跌幅。

賴正鴻說明，由於美國通膨未有明顯放緩跡象，市場預期7月聯準會仍將維持升息3碼的步調，使需求面雜音浮現，企業端也面臨庫存調整等問題，例如韓國三星近日傳出基於庫存量攀升與全球通膨等考量，將暫停新的採購訂單，衝擊台廠液晶顯示器（LCD）產業，研判台股仍將反覆築底，需要時間逐步消化利空。

他認為，近期台股投資宜聚焦具有成長前景、產業旺季的族群，並宜逢低介入掌握反彈契機，如工具機、設備如自動化、人工智慧（AI）、汽車與電動車零組件等產業，特別是汽車零組件受惠於中國減徵購車稅，激勵車市銷售，帶動相關供應鏈股價表現。

安聯投信台股團隊透過新聞稿指出，今年以來影響股市有眾多因素，包括美國聯準會升息和縮表、俄烏衝突、中國封城等，以及持續攀升的通膨數據和需求端雜音所帶來的壓力。

安聯投信台股團隊表示，聯準會日前會議結論透露一個重要訊息，即市場可能要有與高通膨、稍高一點的失業率跟高利率共存的心理準備；同時間也下修美國經濟成長率，被解讀為聯準會是為了進一步控制通膨而採取壓抑需求的做法。

安聯投信評估，由於市場還在持續消化經濟前景變數，因此，投資人應優先觀察美國現況何時改善，而首要關注的是引發通膨數據持續攀揚的兩大因素，即俄烏衝突發展、油價走勢，以及產業景氣下修何時明朗。（編輯：楊蘭軒）1110619