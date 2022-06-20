攻東協疫後市場 貿協拓銷團促成商機3.5億元

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（中央社記者鄭鴻達台北20日電）為搶攻東南亞疫後解封商機，外貿協會今天表示，經濟部國貿局、外貿協會舉辦的「2022年東南亞疫後內需Hybrid拓銷團」已在17日完成全數洽談，共吸引近180家買主、30家台廠洽談，促成商機近1200萬美元（約新台幣3.5億元）。

貿協今天發布新聞稿指出，Hybrid拓銷團鎖定COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後經濟反彈強勁的菲律賓、越南及馬來西亞市場，拓銷產業聚焦於消費產品。原定3天的線上洽談，因越南買主報名踴躍，另於17日緊急加開場次以符合買主需求。

貿協說明，本次參與廠商皆表示洽談成果豐碩，Hybrid拓銷團於線上洽談後，將為有意出訪3國的廠商安排客製化海外媒合服務，協助企業提高洽談成功機會。

貿協強調，根據IMF預測，2022年菲律賓、越南及馬來西亞經濟成長率在東協重要經濟體排名前3高，分別為6.5%、6.0%及5.6%，疫情解封有助內需消費市場回溫，進一步反應在經濟表現上。

至於人口方面，貿協說明，菲律賓及越南分別為東協第2及第3大人口國，人口紅利帶動消費購買力；馬來西亞擁有華人及龐大的穆斯林人口，為我國廠商前進東南亞的首選市場之一。

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貿協強調，「2022年東南亞疫後內需Hybrid拓銷團」為「越南台灣週」系列活動之一；6月「越南台灣週」集結3項越南市場活動接力辦理，協助不同領域台灣潛力產品於越南市場強力曝光，以持續強化台越經貿夥伴關係。

「越南台灣週」活動邀請主辦單位國貿局副局長李冠志及越南工貿部貿易促進局（胡志明市）副局長Bui Hoang Yen線上開幕致詞，雙方均盼未來能有更實質的合作機會，並在全球市場持續動盪下建立更緊密的合作夥伴關係。（編輯：楊蘭軒）1110620