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弟弟派提前布局明年改選？ 加碼長榮航2.99萬張

2022/6/20 18:46（6/20 18:59 更新）
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圖為長榮航空大樓。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴言曦台北20日電）由長榮集團「弟弟派」掌握的長榮國際近日公告買進長榮航空股票，合計買進約2.99萬張，買進金額達新台幣9.46億元。

長榮經營權之爭持續延燒，長榮集團「弟弟派」主導的長榮國際透過股市觀測站日前公告，在6月14日至15日，投資4億3407萬元買進1萬3427張長榮航空股票，平均每股交易金額32.3282元。

此外，長榮國際今天再公告於6月16日至17日投入5億1252萬元，買進長榮航空1萬6500張，平均每股交易金額31.0622元；累計長榮國際目前共持有約57萬9189張長榮航股票，持股比例為10.95%。

長榮鋼是長榮航空第4大股東，「弟弟派」於6月10日長榮鋼7席董事改選中僅獲1席董事、2席獨董，「哥哥派」取得3席董事、1席獨董共4席占上風。由於「弟弟派」未能取得長榮鋼的主導權，外界推測，長榮國際這次大舉買進長榮航股票，是在為明年登場的長榮航空改選提前布局。

長榮航今天股價走跌，終場下跌1.2元，以28.7元作收，跌幅4.01%。（編輯：張良知）1110620

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