網售走私中國人參果黑番茄種子 海關啟動加強查緝

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（中央社記者張璦台北21日電）財政部台北關指出，報載國內業者未依規定申報，自中國進口人參果種子等植物產品，違反相關法律，即日起將啟動加強查緝。此外，海關也統計今年至6月19日止，查獲未申報即以託運行李攜帶各類種子共16公斤、新鮮水果159公斤。

台北關今天表示，據媒體報導，國內業者直接從中國進口黑番茄及人參果種子等植物產品，並利用公開平台販售，上述貨品未依規定申報，違反植物防疫檢疫法、食品安全衛生管理法及海關緝私條例等；為阻絕違法行徑，桃園國際機場海關即刻啟動加強查緝作為。

台北關表示，自今年1月至6月19日止，在桃園國際機場查獲入境旅客以託運行李方式攜帶奇亞籽、孜然、大茴香、小茴香、芥菜、香菜及黑豆等各類種子，共計9件、重量共16公斤，及新鮮水果計71件、重量共159公斤。

隨COVID-19疫情趨緩，入境旅客日益增加，台北關指出，違規攜帶植物及其產品案例也增多，呼籲旅客攜帶植物及其產品入境時，可在入境長廊及大廳，由動植物防疫檢疫局設置的農畜產品棄置箱主動丟棄。

台北關進一步表示，民眾若已備妥輸出國檢疫證明書，也應詳實填寫海關申報單並向海關的「紅線」應申報檯申報，辦理查驗通關；旅客如果未據口頭或書面申報，逕自選擇「綠線」免申報檯通關，經海關查獲，將移請農委會動植物防疫檢疫局依規定處置。

台北關指出，檢疫局將依違反植物防疫檢疫法規定，處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

台北關表示，未經檢疫產品除對民眾健康產生直接威脅，對於本土生態及原生物種等也將產生間接危害，海關將持續於邊境嚴格把關，維護民眾健康。（編輯：潘羿菁）1110621