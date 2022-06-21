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茂迪下世代太陽能電池第3季量產 下半年營運看升

2022/6/21 17:06
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（中央社記者張建中新竹21日電）太陽能廠茂迪總經理葉正賢今天表示，下世代N型太陽能電池模組將如期於第3季量產，將為營運添增動能，預期下半年表現可望優於上半年。

茂迪今天召開股東常會，葉正賢說，茂迪營運連續2年獲利，受惠產品技術提升，去年本業好轉，今年上半年表現也可望優於去年同期水準。

葉正賢表示，下世代N型太陽能電池設備已全數抵達，正加速安裝，預計如期於第3季出貨。屆時太陽能模組轉換效率有機會突破22%，將優於業界的20.6%水準。

隨著下世代大尺寸太陽能電池、模組產品即將進入市場，葉正賢說，將為營運添增動能，下半年表現可望優於上半年。

葉正賢表示，近期接單有不錯斬獲，不僅贏得超過30MW的太陽能系統標案，預計今年第4季到明年第1季併網。專攻日本、歐洲屋頂模組市場的大陸馬鞍山廠，目前產能滿載，能見度已到年底。

至於漁電共生方面布局，葉正賢說，茂迪已培養專業的室內養殖團隊，但行政流程冗長，相關審查緩慢，恐不利室內型漁電發展。（編輯：林興盟）1110621

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