券商5月獲利月增91% 前5月年減65%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北21日電）台灣證券交易所今天公布，5月全體證券商稅後淨利新台幣27.54億元，較4月成長13.15億元，約91.38%；1至5月全體證券商稅後淨利154.62億元，較去年同期衰退294.27億元，約65.56%。

證交所指出，5月大盤總成交值約4.999兆元，較4月減少2.88%，使證券商經紀手續費收入46.13億元，較4月減少4.73%；5月自營出售證券損失及證券評價損失較少，使證券商自營業務淨損失10.15億元，較4月減少約3.07億元；5月承銷證券評價損失較少，承銷業務淨利益5.87億元，也較4月成長約6.95億元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，因大盤1至5月總成交值較去年同期衰退，使證券商經紀手續費收入也較去年同期減少30.23%，證券經紀業務1至5月淨利262.22億元，較去年同期減少29.06%。

今年1至5月加權股價指數為下跌趨勢，去年同期為上漲趨勢，使證券商自營業務呈現淨損失43.87億元，較去年同期衰退162.62億元，約136.94%；1至5月券商承銷業務淨利20.54億元，較去年同期衰退14.44億元，約41.28%。（編輯：趙蔚蘭）1110621