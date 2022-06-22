美股4大指數收高 法人：台股挑戰重返萬六大關

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）美股4大指數收高，台股21日大漲361點收在15728點，法人指出，台股今天挑戰重返10日線約16044點及萬六大關，不過須留意上檔壓力仍沉重，以及投信可能提前結帳。

投資人在長假開盤後逢低買進，美股收高，道瓊工業指數大漲641.47點，或2.15%，收在30530.25點，標準普爾500指數勁揚89.95點，或2.45%，收在3764.79點。以科技股為主的那斯達克指數飆漲270.95點，或2.51%，收在11069.30點，費城半導體指數強漲70.828點，或2.75%，收在2649.372點。

台股加權指數21日大漲361.06點，收在15728.64點，成交值新台幣2389.98億元。三大法人同步買超，合計買超265.14億元，其中自營商買超82.01億元，投信買超1.43億元，外資及陸資買超181.7億元。

在台指期淨部位，三大法人淨空單增加2679口至10233口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加4211口至18894口。

展望台股後市，本土期貨法人指出，台股21日長紅K大漲，收復5日線15715點及20日長黑K跌幅，短線跌深反彈，暫緩近日悲觀情緒，但須留意上檔壓力仍沉重，短線反覆打底，今天有機會站穩5日線之上，挑戰重返10日線約16044點及萬六大關。

另一法人指出，台股KD、相對強弱RSI技術指標已來到超賣區，加上20日融資單日大減90億元，預期台股短線走勢跌深反彈，不過6月交易日剩下不到兩週，預期投信布局新標的，作帳行情加溫，但個股強弱勢分化明顯，提防投信提前結帳的可能，短線選股不選市。

晶圓代工廠聯電今天除息，每股配發新台幣3元現金股利，創25年來新高，總金額374.46億元，預計7月14日發放。

市調機構集邦科技21日表示，第3季儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市場恐供過於求，價格可能較第2季持平至下跌5%。

中美晶董事長徐秀蘭21日表示，今年太陽能本業營收有機會逼近新台幣100億元，加計轉投資半導體矽晶圓環球晶業績，今年總營收可望破紀錄。（編輯：楊凱翔）1110622