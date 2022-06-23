最佳管理團隊評比 台灣大獲選最受尊崇企業

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北23日電）國際財經媒體「Institutional Investor機構投資人」今天公布「2022年度亞洲最佳管理團隊」評選結果，台灣大哥大在亞洲區（不含中國）電信業總分排名高居第一，並登「最受尊崇企業」（Most Honored Company）之列。

台灣大總經理林之晨獲「最佳執行長」第一名、執行副總經理暨財務長俞若奚獲得「最佳財務長」第一名。

素有「外資圈奧斯卡」美譽的「機構投資人」雜誌，其「亞洲最佳管理團隊」評選被公認為全球投資的風向球，今年共有逾5500位基金經理人、券商分析師參與調查，並評核18項產業、共1612家上市公司及2606位專業經理人，總計115家企業上榜，其中46家得到「最受尊崇企業」肯定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣大在亞洲區（不含中國）電信業總分排名第一，並囊括「最佳執行長」第一名、「最佳財務長」第一名，其他評比「最佳投資人關係人員」、「最佳投資人關係」和「最佳ESG」也名列前茅。

台灣大表示，致力投入公司治理、社會共融、環境永續等工作，本次受機構投資人雜誌評比亞洲（除中國）電信業總排名第一，並獲選「最受尊崇企業」，代表投資法人高度肯定台灣大在ESG各面向的努力。（編輯：張良知）1110623