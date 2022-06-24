遠百拓新點 翻新西門寶慶店、中國重慶展店

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遠東百貨111年度股東常會24日舉行，由董事長徐旭東主持，他說零售業需求一直在改，也一直在變。中央社記者江明晏攝 111年6月24日

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（中央社記者江明晏台北24日電）遠東百貨董事長徐旭東今天在股東會上表示，遠百繼竹北成功展店後，新店加速成長，目前已啟動第一代店寶慶店改建計畫，中國大陸展店方面，重慶隆鑫購物中心已預計2022年開幕。

遠東百貨111年度股東常會今天舉行，由董事長徐旭東主持。

遠百零售集團110年不畏疫情挑戰，持續創造獲利成績，最新第五代店遠百竹北店也於今年1月順利試營運，試營運至今來客數已超過百萬人次。

遠百零售體系（包括遠百以及轉投資的遠東SOGO、愛買、City’Super等零售事業）110年合併營業額為新台幣1123億元，合併淨利為19.1億元，每股盈餘0.86元，每股發放現金股利0.9元，盈餘分配率105%。其中，母公司遠東百貨成功完成竹北展店，營運據點增至12店，將有效挹注未來收益。

遠百轉投資的遠東SOGO百貨、愛買量販店、以及City’Super超市也表現不俗，遠東SOGO業績亮眼並創造獲利，愛買量販店擴大發展網路購物與外送商機，City’Super超市則於遠百竹北店內開出第8家分店，提升市占率。

遠百表示，消費客群逐漸年輕化，新世代的消費者喜歡分享，更頻繁使用社群媒體與APP。因此，遠百也加速數位轉型與數位創新，社群平均瀏覽人次提升50%、互動分享率增加40%。遠百APP已重新升級改版，每天開啟人次成長763%。

展望後續，遠百表示，繼竹北成功展店後，仍未停止成長腳步，目前已啟動第一代店寶慶店改建計畫，將翻新台北西區城市景觀，已邀請世界級設計師進行設計，建造一座高規格的新世代綠色百貨，將再度成為西門町新地標。

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在中國大陸展店方面，遠百未來會持續加碼投資，尋找各地開發機會，其中，重慶隆鑫購物中心已預計2022年開幕，商場面積達8萬平方公尺，增加大陸營業面積60%，將打造中高階消費新地標，中國大陸成長動能可望翻倍。

因應2050淨零排放目標，遠百5年來力行節能減碳，在營業額成長的同時，用電度數逐漸下降，並同時啟動綠電計畫，未來3年將在台東、花蓮增設太陽能設備，裝置容量達1600瓩，年產出綠電量114萬度，未來5年減碳30%。（編輯：楊凱翔）1110624