電價調整方案出爐 吳東亮提四大建言

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（中央社記者鄭鴻達台北27日電）對於今天出爐的電價調整方案，甫上任的工商協進會理事長吳東亮對政府提出四大建議，包括應再思考調漲後配套、慎思今年是否再漲電價、免稅或降稅措施延長至年底並穩定匯率，以及建立多元供電可能性。

經濟部今天宣布7月1日起平均電價調幅為8.4%，其中高壓、特高壓產業用電大戶調漲15%，但考量民生物價穩定性，住宅1000度以下、小商家及低壓用電、高壓以上6類產業及高中以下學校不調整。

吳東亮晚間透過新聞稿表示，工商界理解調高電價的必要性，應當共體時艱，不過現正值夏季電價與國內疫後復甦的關鍵時刻，電價調漲恐衝擊工商產業復甦，建議政府應再思考更妥善的配套措施以為因應。

吳東亮表示，國際油價雖受地緣政治影響居高不下，不過隨著美國及石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）持續增產，油價上漲壓力似有緩解，且現階段停滯性通膨預警升高，今年內是否再次調漲電價，宜審慎深入考量。

吳東亮也提及，電價調漲牽動國內物價，然通膨尚受國際糧食短缺與原物料走升等因素影響，建議大宗物資進口關稅的降稅、免稅措施能延長至今年年底，且儘可能緩升利率、穩定匯價，緩解物價上漲壓力。

最後，吳東亮表示，充裕及穩定的供電是工商界關切的議題，未來幾年台灣電力需求年增率預計達2.5%，短期內仍希望政府考慮將現有的火力、核電等基載機組延役，維持穩定供電。

吳東亮接著說，長期而言，政府的能源政策，應考量節能減碳與電力安全平衡發展，調整電力供需結構，提供工商界誘因，化危機為轉機，建立多元供電的可能性，例如擴充太陽能發電、新一代核能、地熱等技術，強化能源供給韌性。（編輯：趙蔚蘭）1110627