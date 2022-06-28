用電大戶調漲15% 電電公會：對企業經營雪上加霜

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（中央社記者吳家豪台北28日電）電電公會今天表示，面對美國聯準會升息、股市重挫、全球通膨現況，國內企業獲利下降，此刻針對用電大戶一口氣漲價15%，對企業經營是雪上加霜；為避免造成過大衝擊，建議可分階段調漲。

經濟部電價費率審議會27日決議，平均電價調幅為8.4%，高壓及特高壓的產業用電大戶電價調漲15%。

台灣區電機電子工業同業公會今天發布新聞稿指出，由於用電大戶帶動就業、產業發展及地方財政收入，許多國家的工業用電本來就比民生用電更低。此次對用電大戶一次調漲15%，對企業有較大負擔，若能逐步調整，比較有足夠時間因應。

電電公會表示，國內電價多年凍漲，累積到今年反映，總要面對現實，但應分階段調漲，避免過大衝擊。企業界更重視的是供電品質，去年515、517及今年303停電，全國近8成工業區受波及，半導體、光電、石化及鋼鐵等工業生產全面受影響，突然停電造成生產線產品不良率提高，業界估損失恐達上百億元。

電電公會表示，台灣資通訊（ICT）產業出口產值占台灣整體出口額的60.15%，電電公會為ICT會員家數最多的公會，用電大戶也大多集中在半導體等電子業廠商。

現今面臨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、通貨膨脹及地緣政治等挑戰，電電公會尊重政府政策，呼籲政府應有配套措施，例如鼓勵產業界應加強儲能系統的建置誘因、發展汽電共生或多元發電，共同面對全球能源轉型的議題，帶領台灣ICT廠商解決問題。（編輯：張良知）1110628