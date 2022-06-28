鴻海劉揚偉拜會泰國總理帕拉育 談電動車發展

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（中央社記者鍾榮峰台北28日電）鴻海董事長劉揚偉在造訪印度和印尼後，今天下午拜會泰國總理帕拉育（Prayut Chan-O-cha），雙方就泰國電動車發展方向及鴻海透過BOL模式打造在地產業鏈策略，進行交流討論。

鴻海今天傍晚透過新聞稿指出，泰國總理帕拉育對鴻海代表團表示歡迎，也邀請鴻海未來能多投資泰國，會支持鴻海在泰國的各項投資計畫，包括電動車及半導體等領域。

鴻海指出，泰國副總理蘇帕塔納彭（Supattanapon）也在會中分享，泰國在打造電動車環境及推動「30/30政策」零廢排放車輛的目標，並介紹泰國車輛產業的發展潛能。

劉揚偉向帕拉育強調鴻海持續投資泰國的決心，透過BOL（Build Operate and Localize，構建運營本地化）商業模式，協助當地汽車產業轉向電動車技術，進一步將泰國打造成電動車產業的重要樞紐，也希望泰國政府能持續支持。

鴻海在泰國的合作夥伴泰國國家石油集團（PTT）也一同參與今天的拜會行程，鴻海指出，未來雙方將加速合作進展，共同創建電動汽車生態系統，讓泰國成為電動汽車的區域生產中心。（編輯：張良知）1110628