調查局搜索 望隼：應與烏干達學生派遣工相關

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北29日電）軟式隱形眼鏡廠望隼科技28日公告調查局至公司搜索調查，望隼指出，據悉應與年初1位烏干達學生控訴中州科技大學透過人力仲介公司，安排學生到工廠工作相關，該案件望隼僅依檢調單位要求，提供相關派遣資料助釐清案情。

望隼今天受到此一訊息衝擊，股價開走低一度來到91.8元跌停價，之後跌幅快速收斂。

望隼說明，近年因產線開出、市場擴張得宜，生產旺季人力吃緊，因此曾與另一間人力派遣公司簽約，且該位烏干達學生未曾到職於望隼，而派遣該名學生的人力公司，也未曾與望隼往來。

望隼強調，不論是派遣人員或是正職人員，公司給薪皆完全依據勞基法相關規定辦理。此次配合檢調釐清中州科大前述案件。

受到中國大陸封城、消費市場及物流混亂干擾，望隼今年3至4月營收受到影響，5月營收回復正常，呈現上揚趨勢，同時日本的出貨暢旺，補上中國封城的影響。

望隼表示，今年年底月產能目標將達3000萬片，年成長上看20%，其中大陸將達1300萬片、台灣將達1700萬片。

產品線方面，抗藍光產品線預計今年可取證，延續抗藍光在日本的銷售熱潮，矽水膠預期台灣今年下半年取證、上市，中國則可於明年取證、上市，日本及美國則可於2024年取證，屆時新產品、新客戶齊發，營運展望樂觀。（編輯：楊凱翔）1110629