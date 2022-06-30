住展：今年都更推案估勝去年 雙北上半年增3成

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（中央社記者賴言曦台北30日電）住展雜誌統計，今年上半年大台北地區都更推案量（不含危老建築）達新台幣755.9億元，年增約30%；專家表示，新建案推案量雖進入低水位，但業者為避免整合完成且取得建照的都更案出現變數，仍會積極推案。

住展雜誌統計，今年上半年大台北地區的都更案主要集中在台北市，數量達21個，總案量規模約595.4億元；至於新北市同期的都更案量則落在約160.5億元。

住展雜誌研發長何世昌分析，雖然當前都更建物工程造價漲幅仍未充分反映成本，但建商憂心已整合完成的都更案出現變數，所以大多會維持推案，帶動今年都更推案量大過去年。

他提到，營造成本走揚，為整合都更的建商帶來挑戰，但雙北市已將都更案建物工程造價和權利變換的費用調整為共同負擔，緩和成本壓力。

住展雜誌分析，對於整合到尾聲或已完成整合的都更案，建商已無法要求地主提高共同負擔，因此只能將增加的成本轉嫁至售價。至於整合初期的都更案則礙於造價高漲，導致地主分回坪數縮小，降低地主參與都更意願，都更案整合難度因而提高，造成近期都更申請及核定件數萎縮。

觀察大台北地區上半年開賣的10件都更案，單價最高、區段條件最好的是由早年台北市東區知名社區「共和大廈」改建的建案，平均每坪開價240萬元。上半年案量最大的都更案則在台北市中正區，案量為140億元。台北市大安區一處最小坪數僅11坪的建案，則是上半年都更指標案中，規劃坪數最小的建案。

何世昌認為，如果下半年COVID-19疫情趨緩，配合後續還有都更大案將陸續釋出銷售，預料大台北地區全年都更推案量有機會上看1800億元至2000億元。

但他也指出，雖然大台北地區都更案量擴張，但營造成本若持續處於高位，恐怕會影響後續都更戶對建商的談判空間，屋主恐怕不能抱有太多期待。（編輯：楊凱翔）1110630