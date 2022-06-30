集邦估第2季液晶顯示器面板出貨 季減11.3%

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（中央社記者潘智義台北30日電）研調機構集邦科技今天表示，受俄烏戰爭、高通膨及中國防疫封控影響，終端需求持續疲弱，品牌商減少第2季液晶顯示器（Monitor）面板採購量，預估第2季出貨量4250萬片，季減11.3%。

集邦預估，第3季液晶顯示器面板出貨量將持續下滑至3780萬片，季減11.2%，第4季則有機會受品牌年底衝刺銷量而小幅回升至3880萬片，季增2.8%，全年出貨量來到1.67億片，年減3.6%。

集邦科技（TrendForce）新聞稿分析，品牌商2022年初設定相當高的出貨目標，加上2021年液晶顯示器面板缺貨問題影響，刺激品牌在第1季超額購買面板，為出貨做準備。在品牌強勁的需求帶動下，液晶顯示器面板在第1季出貨達4790萬片，年增20%，刷新自2012年以來的同期新高。

不過，在今年2月國際政經局勢改變之下，消費機種市場降溫，品牌陸續下修液晶顯示器的出貨目標，同步調降面板的採購量。面對全球各大央行升息，以及經濟成長放緩，企業在資本支出上也開始謹慎，使商務型液晶顯示器的需求也有所減緩。

因此，在品牌過去超額備貨，消費與商務需求卻逐步降溫的情形下，庫存問題也開始浮現，整體市場轉向供過於求。

除此之外，集邦表示，今年上半年航運與塞港逐漸舒緩，原本仍運送在途與堆積在港口的液晶顯示器整機陸續進到通路商手中，使得通路庫存急遽上升。面臨液晶顯示器整機與面板高庫存的雙重壓力，品牌商被迫減少下半年的面板採購量。（編輯：林興盟）1110630