數位金融競爭趨白熱化 純網銀推高回饋搶客

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云、吳家豪台北1日電）疫情趨緩，3家純網銀也摩拳擦掌積極搶客，將來銀行開戶數突破10萬戶，也宣布把活儲優利年息，從3%加碼到3.1%，LINE Bank祭出快點卡回饋方案，樂天銀也攜手行動支付推出高回饋。

純網銀將來銀行發布新聞稿，為呼應央行升息及物價上漲的大環境，7月起再調升優利活儲利率，原本活儲新台幣6萬元內享3%優利調高到3.1%，相較於升息後的同業活儲帳戶約0.205%，利率優惠逾15倍。

超過6萬元的部分，將來銀行指出，活儲逾6萬元至30萬元內的利率由1.25%同步調升至1.3%，換算下來，若客戶存滿30萬元，折算年利率高達1.66%。

將來銀行總經理許柏林表示，「將來銀行」提供客戶高效率與高CP值的產品與服務，下半年將陸續推出保險、理財、外匯等業務，將來銀行期許成為消費者心中「最佳的線上金融商品平台」，數位時代每個人都應該擁有一個將來銀行的數位帳戶。

樂天國際銀行日前也宣布出招，到今年底止，用樂天銀APP使用Pi錢包進行行動支付，可以享2%現金回饋，在各大超商、百貨、3C賣場及線上購物都可使用；另外，若當月使用行動支付5次以上，下個月活儲存款的年利率可加碼到1.25%，兩者回饋都無上限。

LINE Bank今天也宣布，疫情逐漸趨緩，瞄準民眾未來出國需求，調升LINE Bank快點卡的海外基本回饋，在國外店家消費或是海外線上購物結帳，都享有LINE POINTS 2.8%點數回饋。

除了海外消費優惠外，國內消費刷LINE Bank快點卡也享有LINE POINTS 1.5%回饋。（編輯：潘羿菁）1110701