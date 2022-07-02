台14家新創團隊 SelectUSA Tech大放異彩

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（中央社記者鄭鴻達台北2日電）經濟部今天表示，台灣新創團隊在選擇美國投資高峰會（SelectUSA Summit）中，共有14家新創團隊，獲選SelectUSA Tech七大領域競賽前10強，為全球最佳成績。

經濟部今天發布新聞稿指出，選擇美國投資高峰會6月26日至29日於美國馬里蘭州舉辦，吸引全球新創、投資者與大企業參與，其中SelectUSA Tech涵蓋醫療科技、潔淨科技、網路安全、金融科技、電子商務、軟體、其他等7大領域。

經濟部表示，SelectUSA Tech全球新創最後100強競爭中，台灣新創大放異彩，台灣新創在29日囊括SelectUSA Tech二大領域冠軍，醫療科技領域由經濟部中小企業處TAcc+加速器培育之艾斯創生醫（Astron MedTech）奪冠。

另項奪冠的為網路安全領域，由台灣代表團來毅數位科技（Lydsec Digital Technology）勝出；其餘潔淨科技、金融科技、電子商務、軟體、其他等五大領域第一名，分別由匈牙利、葡萄牙、荷蘭、以色列等國家新創團隊獲得。

不僅如此，中企處培育的台灣新創精拓生技公司（CancerFree Biotech Ltd.）也榮獲醫療科技領域亞軍。經濟部說明，台灣新創代表團本次表現備受關注，14家新創中共有2家冠軍、1家亞軍，共3家獲選全球TOP 3。

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經濟部表示，在SelectUSA高峰會期間，經濟部中企處處長何晉滄與馬里蘭州商務廳主任雷諾茲（Jessica Reynolds），洽談建立新創雙邊落地交流合作管道，以林口、亞灣新創園及TAcc+國際級加速器，共同鏈結馬里蘭州當地新創加速器。

藉此，台美雙方推動雙向軟著陸（Soft Landing）合作，與當地新創生態系交流，深化未來合作關係，並為台灣新創搭建赴美發展的橋樑。（編輯：郭無患）1110702