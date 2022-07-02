德微6月營收續創單月新高 電費調漲影響小

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（中央社記者吳家豪台北2日電）二極體廠德微公布6月合併營收約新台幣1.98億元，月增3%，年增12%，續創單月新高；累計今年上半年營收11.07億元，年增14%，創歷年同期新高。德微表示，已陸續更新機台、降低電力使用，電費調漲影響甚微。

德微發布新聞稿表示，去年12月30日曾在法人說明會提到，今年上半年除了2月之外，每月營收預計會逐月增加，現在已達成設定目標。

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德微指出，即使今年上半年遇到中國封城、通貨膨脹危機引起升息壓力、俄烏戰爭導致能源問題等，影響世界景氣不明朗，邁向系統性風險疑慮，但德微仍努力達成去年底法說會中設定的各項目標，期許今年在困境中也能完成。

至於政府調漲電價，德微表示，自去年第3季開始，陸續更新機台至高度自動化設備，電力使用僅需原先機台的50%，因此電費調漲對德微影響甚微，德微也將加強推動ESG（環境、社會、公司治理）企業的發展方向。（編輯：郭無患）1110702