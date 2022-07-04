台股震盪 證交所：投資人勿輕信市場謠言

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（中央社記者潘智義台北4日電）台股近日走勢震盪，證交所今天表示，為維護投資人權益，如發現有人意圖透過網路傳播不實消息以影響個股價量，或有其他明顯異常情事，都將依監視相關辦法辦理。

台股今天開低震盪，電金族群熄火，航運難撐盤，指數2次翻紅反彈無力，盤中下殺近176點，下探14167.1點，震盪逾245點，終場收在14217.06點，下跌126.02點。

台灣證券交易所透過新聞稿提醒投資人，市場充斥不實謠言，切勿輕信謠言或不實資訊，應善用公開資訊觀測站，掌握上市公司重要資訊；證交所將持續市場監視作業，維護交易秩序。

證交所說明，近期全球通膨仍居高點，各國央行恐加速緊縮貨幣政策，加上全球供應鏈瓶頸尚未完全緩解，投資人擔憂衝擊企業獲利前景，國際股市及台股近日走勢震盪，市場謠言或不實資訊也隨之飆升。

證交所提醒投資人，投資前務必停看聽，注意風險，切勿輕信市場謠言或不實資訊，應審慎確認所做投資是基於可信資訊，以維護自身投資權益及保障財產安全。

證交所強調，利用公開資訊觀測站了解上市公司的基本資訊、營業情況、歷年獲利等資訊，並審慎評估，才是最安全穩當的投資方式。（編輯：楊蘭軒）1110704