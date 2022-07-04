台中發展智慧觀光 遠傳AI實績助陣

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（中央社記者江明晏台北4日電）遠傳電信今天宣布，透過智慧觀光數據治理解決方案，協助台中市政府觀光旅遊局建置「台中主要遊憩據點遊客行為資訊網」於今天啟用，以AI協助地方政府發展智慧觀光。

後疫情時代，地方觀光發展與創新迎來新挑戰，台中市政府觀光旅遊局今天於陽明市政大樓舉辦「掌握數據治理開創台中旅遊新時代座談會」，探討台中主要遊憩據點遊客輪廓及行為的成果應用。

遠傳資訊暨數位轉型科技群經理周玫芳出席，分享遠傳研發的AI數據分析模型，涵蓋AI電信數據萃取技術、AI精準遊客識別模型等關鍵技術力，透過以去識別化演算處理將雜訊過濾與排除、收斂停留點，提升資料密度與品質，提供精準即時的人流分析與預估，盼作為優化智慧觀光、智慧交通等政府規劃決策，也能將此應用導入於零售商圈人流動向、防災區域人流分析、預測疫情熱點等多元領域應用。

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遠傳表示，透過全方位智慧觀光數據治理解決方案，協助台中市政府觀光旅遊局建置「台中主要遊憩據點遊客行為資訊網」於今天啟用。

遠傳說明，網站以視覺化觀光資訊儀表板，呈現人流熱點、人流移動趨勢等15項觀光指標分析，以利市府掌握遊憩區人流變化資訊，優化觀光軟硬體建設、活動與行銷規劃，提升民眾的旅遊體驗，建立公部門資料治理典範。（編輯：潘羿菁）1110704