台積電早盤反彈漲11.5元 市值來到11.7兆元
2022/7/5 09:28
（中央社記者鍾榮峰台北5電）台股今天早盤呈跌深反彈，大漲逾260點，台積電股價翻轉勁揚，最高來到451.5元，漲11.5元，漲幅2.61%，市值增加新台幣2982億元，來到11.7兆元。
台積電近日遭到外資調節，股價持續下滑，4日盤中股價一度觸及440元，創2020年11月初以來低點，外資法人4日賣超台積電5639張，6月至7月4日，外資累計賣超台積電達14.94萬張。台積電股價從今年1月中旬歷史高點688元到7月4日波段低點440元，跌幅達36%。
台積電將於14日召開線上法人說明會，市場關注台積電3奈米製程今年下半年量產、2奈米量產出貨是否推遲到2025年下半年、2023年及2024年營收成長趨勢、成熟製程稼動率，以及資本支出規劃是否調整等議題。
韓國半導體廠三星（Samsung）在6月30日搶先宣布3奈米製程量產，產業研究人員多認為宣傳意義大於實質效果，並看好台積電3奈米下半年量產，將贏得蘋果（Apple）等大廠訂單。
台積電今年受惠製程技術領先優勢，將掌握高效能運算需求成長商機，營收可望成長30%。台積電先進製程進展順利，3奈米將於今年下半年量產，2奈米預計2025年量產。（編輯：張均懋）1110705
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