台日新創高峰會 國發會盼深化交流共同進軍國際

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（中央社記者蘇思云台北5日電）國發會舉辦日本台灣新創高峰會，國發會表示，這是台日新創交流的里程碑，希望建立未來常態性的交流管道，深化台灣新創與日本企業、策略投資人與新創的鏈結，台日可以攜手進軍國際市場。

國家發展委員會舉辦日本．台灣新創高峰會（Japan-Taiwan Startup Summit），7月5、6日在東京盛大舉行，是歷年來規模最大的一場台日新創交流活動。

國發會今天發布新聞稿，此次高峰會由國發會副主委高仙桂、台灣33家優秀新創團隊，逾70位新創夥伴共同參與，日本當地商社、創投公司、銀行及新創業者參與人數逾500人。

高仙桂致詞時表示，台日經貿關係緊密，互為第三大貿易國，民間各項交流活動活絡，基於台灣在ICT硬體製造的優勢，台日在半導體、生技醫療、電動車等領域，都已展開密切的產業鏈結，接下來也將大力推動新創交流，強化日台軟體服務的合作。

高仙桂強調，日本．台灣新創高峰會以數位轉型為主軸，希望透過強化台灣新創與日本企業、策略投資人及日本新創的3個鏈結，發揮台灣加日本一加一大於二的目標。

在鏈結日本企業方面，國發會表示，希望藉由這兩天的高峰會，讓日本企業瞭解台灣新創所帶來的智慧解決方案，尋求與日本企業合作機會。

在鏈結策略投資方面，台灣獨角獸Appier在去年到日本掛牌，且日本Cool Japan Fund、Mitsubishi UFJ Capital及JAFCO等創投已大舉投資酷遊天（KKday）、威朋大數據（Vpon）、凱鈿行動科技（Kdan）、資廚管理（iCHEF）等台灣新創，顯見日本投資人對台灣的重視，透過本次峰會，將進一步強化與日本策略投資人的鏈結，協助台灣新創在日本提供在地數位服務。

在鏈結日本新創方面，國發會表示，台灣近年積極優化新創發展環境，透過完善創業法規、打造台灣科技新創基地（TTA）、林口新創園等國際新創基地，開辦就業金卡等作法，吸引國際新創來台。

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高仙桂表示，過去台灣較重視與美國矽谷的鏈結，未來將強化與日本新創的合作，歡迎日本新創來台落地，也期望能促成台日新創合作，共同進軍國際市場。

國發會表示，本次高峰會與會多家新創也在活動中宣布與日本企業的合作計畫，例如庫幣科技（CoolBitX）協助日商HashPort擴大海外虛擬貨幣市場；凱鈿行動科技（Kdan Mobile）與日商Kabob Technology Japan聯手推動電子簽名服務，協助企業無紙化並提升工作效率等。（編輯：林興盟）1110705