日台新創峰會東京開幕 國發會率百人團創拓商機

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（中央社記者楊明珠東京5日專電）台日史上規模最大的新創交流活動「Together, Go Big日本台灣新創高峰會」今天在東京登場，國發會副主委高仙桂率領33家台灣新創企業組成的百人團與會，場面盛大。

高仙桂今天在日台新創高峰會記者會上致詞，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，大家都意識到數位轉型的重要性，日本岸田內閣提出的新資本主義政策也將今年定為「日本新創元年」，昨天媒體報導，岸田內閣打算設立新創大臣，由經產大臣兼任。

高仙桂這次率領包括旅遊電商平台KKday、聯齊、gogolook、iKala等33家台灣新創到日本。她表示，此行目的之一就是要讓日本企業知道台灣新創的智慧解決方案內容，盼台灣新創可強化與日本企業合作。

她說，其次是希望強化連結台灣新創與日本的策略投資人。她很感謝日本的商社、銀行、創投熱烈參與日台新創高峰會，為期2天的峰會預計有500名企業界人士參與。第3個目的是希望台灣新創與日本的新創強化連結，台日合作發揮1加1大於2的效果，達成Together, Go Big的目標。

在記者會上，多家台灣新創宣布與日本企業展開深度合作。其中包括FunNow宣布與松村顧問公司（MCI）簽署戰略合作協議，透過FunNow的產品與MCI的日本資源，讓FunNow能夠掌握日本國界開放後的契機，成為赴日遊客最方便的餐飲預訂平台。

記者會上，日媒問及為何這次高峰會以數位轉型為主題時，高仙桂答說，主要是疫情發生、中美貿易戰等因素，催化每個國家都必須做數位轉型，這是每個國家重要的競爭力的來源，轉型最重要的就是技術創新，這就是為何台灣政府在2016年就啟動創新產業的活動。

她表示，這次高峰會主題定位為數位轉型，將台灣的新創帶來日本，期盼透過公司的鏈結、策略投資鏈結、新創的鏈結，一同創造雙贏。

日本岸田內閣在支援新創企業方面將擬定一個5年計畫，提供資金培育新創企業等。台媒問及政府對於新創的資金提供情況時，高仙桂答說，政府對新創的資金提供一向非常充裕。例如，投資天使創新事業約有新台幣100億元，這是剛開始啟動時的情況。

另外，也有創業貸款，國發基金投資了很多的VC（創投）去投資新創，甚至到資本市場，國發會也有創新板與戰略新板。

針對岸田內閣擬設部長級官員負責培育新創公司一事，高仙桂表示，台灣2016年實施亞洲·矽谷計畫時已啟動新創的相關措施，目前經濟部、科技部、國發會都有推動新創的活動，至於如何整合，就是透過亞洲·矽谷計畫工作小組，另外也有由國發會主委龔明鑫主持的跨部會會議，還有民間諮詢委員會提供意見。

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松村顧問公司社長松村勳會後接受台媒採訪時表示，松村顧問已與8家台灣新創公司簽約，其中1家比較幸運的是今年初由松村顧問帶到日本，第4個月就被日本一家知名大公司併購。松村顧問創造了一些未曾有過快速的、順利的合併，讓台灣的新創公司能在日本落地生根、發展。

對於日本輔導新創公司的起步似乎比台灣慢，松村認為，日本可能動作較慢，但日本比較謹慎，而台灣是比較隨和、迅速，所以日本的謹慎加上台灣的迅速，雙方合作可創出更大的效果。（編輯：韋樞）1110705