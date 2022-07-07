財政部：跨局申報遺產稅 上限提高至3000萬元

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（中央社記者張璦台北7日電）為方便民眾就近至任一國稅局申報遺產稅，不受戶籍地限制，財政部訂定跨局臨櫃申辦作業要點，配合實務需要於今天修正內容，即日起，可跨局申報案件的遺產總額上限，由新台幣2500萬元調高至3000萬元。

財政部今天發布新聞稿指出，「遺產稅跨局臨櫃申辦作業要點」自2019年12月1日起生效，對遺產總額在2500萬元以下、被繼承人遺產及扣除額項目單純，且檢齊證明文件者，提供遺產稅跨局申辦服務，由代收國稅局收件、核定及發證。

自今年1月1日起，各地區國稅局提供遺產稅申報稅額試算服務，對符合一定條件的遺產稅案件提供稅額試算通知書，經納稅義務人核對試算內容無誤，線上登錄或簽章遞、寄送回復確認，就可以完成遺產稅申報。

財政部說明，為因應實務需要，主動檢討作業要點，修正可跨局申報案件的遺產及扣除額規定；其中，遺產總額上限金額由2500萬元提高為3000萬元；財產種類方面，增列投資理財帳戶、電子支付帳戶、記名式儲值卡、基金、信用合作社之社員股金、短期票券及保險；同時，金融機構未償債務扣除額上限金額，由500萬元調高為700萬元。

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此外，被繼承人死亡前2年內出售不動產，其土地公告現值及房屋評定現值合計超過5百萬元，則不適用跨局申報。

針對適用稅額試算服務的案件，財政部指出，經納稅義務人填妥國稅局提供的確認申報書，可在遺產稅申報期限屆滿前，跨局臨櫃遞送回復確認；若納稅義務人因增列遺產或扣除額，等改採自行辦理遺產稅申報者，列報資料與稅額試算通知書所載內容相符部分，可免檢附相關證明文件。（編輯：蘇志宗）1110707