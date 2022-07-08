安倍晉三遭槍擊 台股盤中一度急殺170點

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（中央社記者張建中新竹8日電）日本前首相安倍晉三今天上午遭一名男子持槍槍擊流血送醫，日股日經225期貨急殺，連帶影響台股指數自14544點快速下滑至14373.84點，急殺約170點後橫盤震盪整理。

安倍晉三今天上午11時30分（台灣時間10時30分）左右，在奈良幫參議院議員候選人助選時，遭一名男子持槍槍擊流血送醫。日本放送協會（NHK）報導，安倍呈現心肺機能停止的狀態，一名男子當場被捕。

安倍遭槍擊消息傳出後，日股日經225期貨由上漲1.4%急殺翻黑，包括台股及韓股也遭受影響，指數紛紛快速滑落。

台股指數自14544點驟降至14373.84點，急殺約170點，漲勢壓縮至一度僅小漲37.57點。隨後指數震盪回升，在14400點上漲震盪。（編輯：張良知）1110708