更多編輯台推薦新聞：
中研院首見道士院士 李豐楙：宗教跟科技一點都不衝突
生活

中研院首見道士院士 李豐楙：宗教跟科技一點都不衝突

英國政壇動盪持續數月 看懂強生為何再度面臨朝野逼宮
國際

英國政壇動盪持續數月 看懂強生為何再度面臨朝野逼宮

COVID-19腦霧症狀解謎 科學家指免疫反應傷腦血管
國際

COVID-19腦霧症狀解謎 科學家指免疫反應傷腦血管

影片／日本水族館因應通膨換飼料 企鵝水獺拒吃低價魚
國際

影片／日本水族館因應通膨換飼料 企鵝水獺拒吃低價魚

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
安倍晉三遇刺
首頁 / 證券

安倍晉三遭槍擊 台股盤中一度急殺170點

2022/7/8 12:20（7/8 12:39 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本前首相安倍晉三8日上午遭一名男子持槍槍擊流血送醫，日股日經225期貨急殺，連帶影響台股指數。（中央社檔案照片）
日本前首相安倍晉三8日上午遭一名男子持槍槍擊流血送醫，日股日經225期貨急殺，連帶影響台股指數。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹8日電）日本前首相安倍晉三今天上午遭一名男子持槍槍擊流血送醫，日股日經225期貨急殺，連帶影響台股指數自14544點快速下滑至14373.84點，急殺約170點後橫盤震盪整理。

安倍晉三今天上午11時30分（台灣時間10時30分）左右，在奈良幫參議院議員候選人助選時，遭一名男子持槍槍擊流血送醫。日本放送協會（NHK）報導，安倍呈現心肺機能停止的狀態，一名男子當場被捕。

安倍遭槍擊消息傳出後，日股日經225期貨由上漲1.4%急殺翻黑，包括台股及韓股也遭受影響，指數紛紛快速滑落。

台股指數自14544點驟降至14373.84點，急殺約170點，漲勢壓縮至一度僅小漲37.57點。隨後指數震盪回升，在14400點上漲震盪。（編輯：張良知）1110708

延伸閱讀
前日相安倍晉三遭槍擊 日媒：送醫後無生命徵象【不斷更新】日媒：安倍晉三背後中槍心肺停止 記者聽到2槍響
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
日媒：安倍晉三疑遭槍擊後無生命徵象