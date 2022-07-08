投資台灣再添5家合計逾百億 三大方案吸1.74兆元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北8日電）投資台灣事務所今天再添5家企業、共新台幣近107億元擴大投資，包含東立物流規劃投入逾93億元，開發智慧車輛加值運轉及無人駕駛場域整合園區；截至目前，投資台灣三大方案已吸引1220家企業，超過1兆7455億元投資。

經濟部投資業務處透過新聞稿表示，本次擴大投資台灣公司包括岱宇國際、東立物流、台灣藝彩、農德興業及某精機公司。

岱宇國際外銷居家運動器材，並跨足復健醫療與專業運動器材市場，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情催化且各國推動單車通勤，台灣自行車出口攀升顯著，為此公司規劃走向戶外的電動輔助自行車，將斥資逾6億元在台中大甲區興建廠房，建置智慧化生產線。

響應節能減碳，岱宇國際將在廠區設置太陽能光電、雨水回收，未來也會申請內政部綠建築標章，與全球綠色供應鏈向前邁進，也為國內創造100個就業機會。

東立物流為迎接全球智慧車輛與智慧物流發展趨勢，規劃斥資逾93億元，開發智慧車輛加值運轉及無人駕駛場域整合園區，在台北港南碼頭區興建新車整備廠、物流中心與辦公大樓，並將投資太陽光電與風力發電，達到「自發自用」供電模式與減碳排功效，預期創造國內150個就業機會。

台灣藝彩為汽車美容用品製造及銷售公司，將招募本國員工7名，投入逾4千萬元於彰化二水鄉興建廠房，屋頂設有太陽能發電設備。以智慧化產線、綠能環保兩大方向，降低對環境傷害。

農德興業專注於豬飼料製造及批發事業，過去營業模式為提供原料與配方委外代工製造，為實現公司自行生產營運目標，將招募本國員工18名，斥資近4億元在屏東工業區興建廠房，建置智慧化豬飼料生產線，且設循環回收系統，可收集在製程中產生的原料粉塵，做有效利用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

截至目前，「投資台灣三大方案」已吸引1220家企業超過1兆7455億元投資，預估創造13萬6204個本國就業機會，其中「歡迎台商回台投資行動方案」有262家台商投資約1兆518億元，創造8萬1872個就業機會；「根留台灣企業加速投資行動方案」有145家企業投資約3217億元，創造2萬3291個就業機會。

「中小企業加速投資行動方案」則已吸引813家中小企業投資約3720億元，帶來3萬1041個本國就業機會；三大方案後續尚有15企業排隊待審。（編輯：楊蘭軒）1110708