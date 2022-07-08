部落孩子學拍片、老烘焙坊轉型 中華電科技助力

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（中央社記者江明晏台北8日電）中華電信「科技為善」，助多元弱勢族群數位賦能，包括教部落孩子拍片剪輯、讓雲林偏鄉老字號的烘焙業者成功數位轉型，或是用5G專網支援偏鄉緊急醫療等。

中華電信與中華電信基金會今天啟動「科技為善（Tech4Good） 數位賦能生態系」，邀請包括台東均一實驗中學董事長嚴長壽、台中榮民總醫院院長陳適安等多位跨界合作夥伴，分享彼此攜手共推偏鄉、全齡、經濟與生活多元面向數位賦能的心得。

台東均一實驗中學董事長嚴長壽分享，中華電信利用強化的通訊設施，成為連結國際與偏鄉的加速器，他舉例：校內學生原訂全英文演出「悲慘世界」的前3週，學校因疫情被迫停課，還好學生們能透過中華電信高速網路進行無縫隙的線上排練，才能在學期結束前圓滿完成現場演出，達成這個幾乎不可能的任務。

台中榮總院長陳適安表示，台中榮總攜手中華電信推出5G專網零時差急重症醫療服務網，讓都市醫療資源即時遠距支援偏鄉地區，避免延誤病患黃金治療時機。

他舉例，先前嘉義分院與台中總院透過遠距高階影像諮詢會診，為一位47歲心臟右冠狀動脈遠端阻塞患者，進行複雜且高危險的手術，創下國內5G專網連線進行心導管手術的首例。

雲林偏鄉台西鄉一家40年歷史的玉津烘焙業者，面對數位浪潮及疫情所帶來的消費行為改變，本以為數位化門檻極高，但透過中華電信大幅降低數位應用門檻。

台西玉津烘焙坊店長黃裕婷表示，中華電輔導玉津品牌定位為特色「海味烘焙坊」，並將海味系統產品結合行動支付工具與電子票券活動，吸引消費者，也透過上架行動電商與加入新媒體經營社群，成功力抗疫情，透過行動應用服務將產品銷售至全台。

土坂部落的孩子則與「中華電信數位好厝邊」合作超過10年，透過影像培力課程，由專業導演帶領孩子學習拍片和剪輯，把腦子裡的天馬行空透過影像表現出來。

輔仁大學台灣偏鄉教育關懷中心主任呂慈涵表示，莫拉克風災後中華電與輔仁大學攜手超過14年，協力全台許多偏鄉社區、離島據點及在地師長，運用網路一對一陪伴偏鄉弱勢學童，提升偏鄉數位平權。

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淡江大學視障資源中心執行秘書洪錫銘則強調，與中華電信攜手成立EYE社會創新客服中心，這些年透過為視障朋友量身訂製的系統，給予超過200位視障朋友從事電話客服的工作機會，真正落實數位賦能。

中華電信董事長謝繼茂強調，偕同基金會長期關懷偏鄉、多元族群，以科技力縮短數位落差、創造數位機會，近2、3年面對疫情衝擊，決定投入加倍資源、更全力凸顯科技為善（Tech4Good）的真諦，協助偏鄉學童持續吸收國際教學資源、爭取翻轉人生機會。（編輯：林興盟）1110708