國產署首推文資標租 陽明山美軍獨棟宿舍8/5開標

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（中央社記者張璦台北11日電）財政部國產署首度釋出國有文化資產標租標的，為「陽明山美軍宿舍群」中的1棟獨棟國有建物，房屋面積約94坪，土地面積約338坪，最低年租金新台幣23.5萬元，預計8月5日開資格標。

同時，配合政府再生能源發展政策，國產署釋出1宗彰化縣社頭鄉國有土地，推動太陽光電發電設備設置，面積約0.6公頃，將於8月3日開標。

國產署今天召開例行記者會指出，為引進民間資源，活化再利用國有文化資產，推出文資標的1宗，位於格致路與建業路口，為文化景觀「陽明山美軍宿舍群」中的1棟國有房地，屬獨棟1層建物，房屋面積約94坪，土地面積約338坪，鄰近陽明山國家公園，環境清幽。

國產署表示，參加投標者應依投標須知擬具企劃書，載明投標人專業能力及相關經驗、文資修復再利用及管理維護規劃構想等內容，於8月5日開出資格標。

審查結果若有符合資格者，再由標租機關、文資主管機關及專家學者等組成的評選會，評選出得標人；得標人簽訂租約後，應依文化景觀保存維護計畫，辦理修復再利用等事宜。

根據國產署標租公告，陽明山美軍宿舍群一案最低年租金新台幣23.5萬元，租賃期限5年；國產署北區分署訂於7月20日及7月25日下午2時30分至4時30分開放看屋，有意投標者可至現場參觀。

光電標租方面，國產署指出，這次公告的彰化縣社頭鄉月眉段960及975地號國有土地，面積合計約0.6公頃，使用分區及使用地類別為山坡地保育區交通用地，臨路且日照充足，屬優良標的，將於8月3日開標。

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國產署進一步表示，國有非公用土地在不影響保育及無公用前提下，國產署積極配合辦理太陽光電政策，依國有財產法相關規定，以申請開發委託經營、共同改良利用及標租等多元方式，提供國有土地設置太陽光電設施。

國產署指出，截至今年6月底，已標租20案、委託經營18案及共同改良利用已招商2案，合計40案、約612公頃國有土地，發電量可達498MW，其中367MW已併網發電。（編輯：楊凱翔）1110711