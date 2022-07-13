Peloton停止自製器材 台灣力山工業代工

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（中央社記者尹俊傑紐約12日專電）美國健身器材廠商Peloton歷經COVID-19疫情初期風光，財務陷入困境，決定停止自製飛輪、跑步機以節省成本，台灣合作夥伴力山工業將成為主要代工廠商。

總部設在紐約的Peloton（派樂騰）今天宣布，將停止自製硬體、退出所有製造事業、擴大與力山工業的夥伴關係，合作多年的力山將成為Peloton飛輪、跑步機產品線主要代工廠商。Peloton執行長麥卡錫（Barry McCarthy）試圖藉此改善公司財務狀況。

曾任Netflix與Spotify財務長的麥卡錫2月接替Peloton共同創辦人佛里（John Foley），成為Peloton執行長。他上任後取消在俄亥俄州設廠的計畫，扭轉因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行初期居家健身流行而制定的硬體自製策略。

Peloton還宣布，2019年10月收購的台灣飛輪製造夥伴期美科技工廠今年剩餘時間都將停止運作。

麥卡錫接任執行長後致力讓Peloton從健身器材廠商轉型為訂閱服務公司。Peloton發言人證實，旗下台灣事業將裁員約570人，將留任100名員工，專注於品管、工程與研發工作。

Peloton收購期美科技時，佛里說，Peloton擁有供應鏈將有助擴增規模與產能，也能令用戶高興。這家因COVID-19風光一時的公司深信疫情帶動的居家健身產品需求將延續數年，兩年來砸大錢在美國擴大產能；但隨著疫情趨緩、民眾重返健身房，Peloton器材銷售較一年前銳減逾40%。

受硬體製造外包消息激勵，今天Peloton股價勁揚3.7%，但年初以來仍大跌74%。COVID-19大流行後，Peloton公司市值一度衝上500億美元左右，如今只剩31億美元。

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Peloton流年不利，去年12月，影集「慾望城市：華麗下半場」（And Just Like That...）一個角色騎Peloton飛輪後心臟病發驟世，播出後Peloton股價不支倒地。今年2月，Peloton宣布佛里卸任執行長，同時裁員20%。

今年5月，Peloton公布單季虧損創上市以來新高，籌措7.5億美元以利穩住事業。當時Peloton待售庫存器材總值14億美元，遠高於兩年前器材供不應求時的1900萬美元，成為COVID-19大流行時代由盛而衰的代表性企業之一。（編輯：馮昭）1110713