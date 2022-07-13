金管會上半年開罰6668萬 罰鍰金額年減6成

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（中央社記者謝方娪台北13日電）金管會上半年對金融業及上市櫃公司等相關單位合計開罰新台幣6668萬元，相比去年同期開罰1億6772萬元，大減6成；單看金融三業，上半年以保險業吃紅單居冠。

金管會統計，若加計對金融三業及上市櫃公司等相關裁罰，上半年以證期局開罰118件、罰鍰2858萬元最高；其次為保險局開罰20件、罰鍰2210萬元；第三是銀行局開罰4件、罰鍰1600萬元，不過三局合計開罰不到億元，遠遠低於去年同期1.6億元水準，罰鍰年減6成。

銀行局上半年開罰4件、罰鍰1600萬元，相比去年同期件數減少3件、罰鍰減少4289萬元。今年上半年銀行局前3大案均是針對行員挪用客戶款項，對凱基銀行開罰600萬元、華南銀行及兆豐銀行各開罰400萬元。

證期局上半年對證券期貨業開罰19件、罰鍰1032萬元，相比去年同期件數減少18件、罰鍰減少2072萬元；對上市櫃公司、非上市櫃公司、內部人股權申報違規、陸資違規、會計師等合計開罰99件、罰鍰1826萬元，雖件數比去年同期增加13件，罰鍰反而減少283萬元。

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證期局今年上半年大案包含針對丹尼爾投顧多次將自有資金貸與他人，累犯加重開罰300萬元；另針對群益金鼎證券、台銀證券及統一證券內控違失，各開罰72萬元。

保險局上半年開罰20件、罰鍰2210萬元，相比去年同期件數大減22件、罰鍰減少3460萬元。保險局今年上半年前3大案為新光人壽及宏泰人壽不動產投資違規，各開罰300萬元；另台新銀行保代業務違規，同樣挨罰300萬元。（編輯：翟思嘉）1110713