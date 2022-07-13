升息干擾 6月國際債發行檔數金額雙創今年新低

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（中央社記者謝方娪台北13日電）為抑制高漲通膨，美國聯準會猛烈升息，但升息步調不明持續使國際債市觀望氛圍濃厚，金管會公布國際債券6月新發行檔數僅7檔、發行金額2.59億美元，雙創今年以來單月新低。

金管會公布國際板債市最新概況，今年6月國際債券發行檔數為7檔，相比去年同期19檔，大減12檔；發行金額僅2.59億美元，相比去年同期33.54億美元，大減逾9成；且今年6月新發行檔數及金額雙雙創下今年單月新低。

金管會證期局副局長高晶萍指出，今年市場利率和發行價格受美國聯準會（Fed）升息步調不確定性較高影響，國際債市發行人及投資人持續觀望，今年以來單月新發行金額逐月走低，相比去年同期同樣大幅減少。

金管會統計，今年國際板可提前贖回債券共61檔，可贖回金額達112.54億美元，不過目前已連2月未有國際債券提前贖回。

截至今年6月底止，國際債券流通在外檔數達852檔、續創歷史新高，流通在外餘額則續降至2068.86億美元。（編輯：潘羿菁）1110713