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美國6月通膨9.1%創40年新高 台指期急殺180點

2022/7/13 21:47（7/13 22:05 更新）
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美國6月消費者物價指數（CPI）年增9.1%，台指期夜盤應聲急殺180點，一度觸及14101點。（中央社檔案照片）
美國6月消費者物價指數（CPI）年增9.1%，台指期夜盤應聲急殺180點，一度觸及14101點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中台北13日電）美國6月消費者物價指數（CPI）年增9.1%，增幅再創40年來新高，台指期夜盤應聲急殺180點，一度觸及14101點。

美國勞工部今天公布6月消費者物價指數和去年同期相比增加9.1%，高於5月的8.6%，高於華爾街日報訪調分析師預估的8.8%，創下1981年11月來最大增幅。

白宮日前雖已預期6月消費者物價指數年增率會很高，今天公布數據，市場依然劇烈反應，美股期指應聲大跌，道瓊期指一度重挫453點，觸及30544點。台指期夜盤也隨著跳水，觸及14101點，大跌180點。

投顧業者表示，通膨的走向依然是牽動美股及台股表現的關鍵，未來通膨是否能有效減緩、美國十年期公債殖利率是否能回穩，將是市場觀察重點。（編輯：楊凱翔）1110713

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