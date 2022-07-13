美國通膨率9.1%超乎預期 刷新40年來紀錄

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美國勞工部13日公布，6月消費者物價指數年增9.1%，創1981年11月以來最大漲幅。圖為紐約民眾在布魯克林一間超市選購蔬果。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年7月13日

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（中央社記者尹俊傑紐約13日專電）美國通貨膨脹加劇，在汽油、房租大漲推升下，6月消費者物價年增9.1%，超乎市場預期，創40多年來最大漲幅。聯準會為壓制通膨，兩週後有充分理由再次大幅升息。

美國勞工部今天公布，6月消費者物價指數（CPI）年增9.1%，超越5月的8.6%及華爾街預期的8.8%，創1981年11月以來最高通膨率。這項數據粉碎通膨已過頂峰的期望，聯邦準備理事會（Fed）沒有理由放慢升息腳步，美股開盤後3大指數跌幅一度超過1%。

如剔除波動較大的能源與食品價格，核心物價年增5.9%，漲幅略低於5月的6%，但高於市場預期的5.7%。

單月物價漲幅也超乎市場預期。經季節調整，6月CPI與核心物價分別月增1.3%、0.7%，高於市場預期的1.1%、0.5%。

最新數據顯示美國物價漲勢廣泛，汽油、居住及食品價格上漲特別凶猛。近幾週國際油價因市場憂心經濟前景而走低，未能反映在6月消費物價數據上。

根據勞工部數據，6月能源價格月增7.5%，占整體物價漲幅近半。其中，汽油價格月增11.2%，漲幅遠高於5月的4.1%；年增59.9%，創1980年5月以來最大漲幅。

此外，食品價格月增1%，居家用餐費用漲幅相同，連續第6個月漲幅達1%以上。房租指數月增0.8%，創1986年4月以來最大漲幅。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行兩年多來全球貨品供需失衡，加上2月俄軍入侵烏克蘭刺激原油、小麥等大宗商品價格飆漲，通膨情勢進一步惡化。但近幾週物價漲勢出現放緩跡象，美國多家零售商反映民眾消費口味轉變，迫使業者打折出清服飾、家用品等存貨，經濟學家預期下半年物價壓力將減輕。

聯準會6月一口氣升息3碼（0.75個百分點），創1994年以來最大升幅。聯準會官員兩週後將再度集會，6月例會紀錄顯示，官員認為7月升息2或3碼將是適當的。

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聯準會致力恢復物價穩定，防止消費者通膨預期心理根深蒂固，設定的長期通膨目標為2%。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）曾說，基準利率在通膨出現明確降溫跡象前將持續升高。

隨著聯準會積極升息、經濟衰退跡象浮現，消費者通膨預期略微降溫。根據紐約聯邦準備銀行本週公布的6月調查結果，美國民眾預期3年後通膨率為3.6%，低於5月預期的3.9%；5年後通膨率為2.8%，低於5月預期的2.9%。（編輯：黃自強）1110713