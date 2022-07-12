星展銀估美聯準會下半年再放鷹 預期將升息7碼

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（中央社記者蘇思云台北12日電）美國聯準會（Fed）今年持續放鷹，星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉表示，預期Fed今年還會升7碼，7、9、11月各升2碼，12月則升1碼，年底聯邦基金利率將升到3.5%的水準。

星展銀行（台灣）今天舉辦2022年第3季投資展望線上記者會。

陳昱嘉表示，今年以來美元持續強勢，主要原因在於Fed升息節奏比年初外界預期得更快，預期Fed今年還會升7碼，但不排除如果通膨惡化，有可能修正升息預期。年底聯邦基金利率估升到3.5%的水準，2023年利率保持不變。

考量貨幣政策可能延遲6到12個月才發揮效果，陳昱嘉表示，Fed今年升息步調已經是歷史上非常罕見的速度，升息主要目標是抑制消費，目前美國許多短期利率、房貸利率已逐漸反應，應有機會進而舒緩通膨壓力。星展預估美國今年經濟成長率為2.5%，明年為1.5%。

展望第3季，陳昱嘉指出，投資策略依舊是「股優於債」，從歷史經驗來看，通膨壓力下「價格制定者」等商品類股因為可以轉嫁成本，表現通常會優於大盤。星展集團也分析1973年以來高通膨期間的美股類股表現，發現能源、房地產和必需消費類股通常表現較佳。

在股市部分，陳昱嘉表示，星展維持看多中國股市的觀點，中國以外，基於弱勢日圓和評價面具吸引力兩大原因，星展調升對日本股市觀點到看好。

陳昱嘉指出，日本央行持續實施殖利率曲線控制（YCC）顯示日圓兌美元仍將處於相對低點，過去資料顯示，弱勢日圓期間日股通常會有較佳的表現。同時，日本公債殖利率持續偏低，導致日本股市盈餘殖利率與公債殖利率利差擴大，目前約7.1%，也為日本股市帶來機會。

星展銀預估美元兌日圓今年第3季到第4季的預估價位在129到132日圓，不過，目前價位約在137日圓左右。

陳昱嘉表示，美元指數近期有點超漲，預期美元指數第2季、第3季將到頂，下半年升勢不會再持續。日圓部分有點超貶，未來日本央行只要沒有那麼鴿派，就能支撐日圓走勢，歐洲央行若轉為比較鷹派，同樣有機會支持歐元走升。（編輯：潘羿菁）1110712