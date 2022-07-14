美6月通膨創40年新高 法人：關注經濟衰退議題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北14日電）美國6月消費者物價指數（CPI）年增9.1%，創逾40年來最大漲幅，美股3大指數收跌。法人表示，高通膨與高庫存雙重效應所帶來的全球經濟衰退，並非國安基金可以扭轉，維持對台股中長期偏空的看法。

市場擔心美國聯邦準備理事會（Fed）本月稍晚可能最多一口氣升息4碼，美股道瓊工業指數今天下跌208.54點或0.67%，收30772.79點；標準普爾指數下挫17.02點或0.45%，收3801.78點；以科技股為主的那斯達克指數下滑17.15點或0.15%，收11247.58點；費城半導體指數上揚19.19點或0.75%，收2577.36點。

國安基金12日傍晚決議進場護盤，激勵台股13日跳空大漲，指數盤中高檔震盪，高點來到14403.51點，尾盤漲幅稍有收斂，終場上漲374.06點，收在14324.68點，站回萬四關卡與10日線。

晶圓代工廠龍頭台積電將於今天下午召開法人說明會，將是市場研判未來景氣的風向球，外資已連續7個交易日共計買超3萬9235張。法人預期，台積電第3季營收可望續創新高。

電腦品牌廠宏碁董事長陳俊聖13日受訪表示，當大環境缺料時，宏碁很早察覺市場風向改變，控制內部庫存，當時很多半導體供應商還覺得沒事，這2天卻打電話來「問我要不要再買」，凸顯出宏碁競爭優勢。

法人分析，國安基金宣告進場護盤，雖有助提振市場短期信心，卻無法扭轉中長期轉弱的基本面以及全球股市長空的走勢。（編輯：張均懋）1110714