英特爾通知客戶漲價 分析師：半導體通膨趨勢持續

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（中央社記者張建中新竹15日電）日經新聞報導，英特爾已通知客戶調漲產品價格，漲幅上看20%。分析師陸行之認為，半導體通貨膨脹趨勢將持續，只是隨著需求轉弱，與降價清庫存的拉鋸結果有待觀察。

報導指出，因生產與原物料等成本不斷攀高，美國晶片大廠英特爾（Intel）已通知客戶將調漲產品售價，漲幅視晶片類型而定，可能從個位數百分比到10%，部分產品漲幅甚至高達20%。

半導體產業分析師陸行之在臉書發文對此提出看法，他說，通常需求疲弱的晶片，如現在的動態隨機存取記憶體（DRAM）、儲存型快閃記憶體（NAND Flash）及面板驅動IC，只有跌價的份。

英特爾卻傳出為反映成本上升，要漲電腦x86中央處理器（CPU）的價格，陸行之表示，這消息很特別，他認為英特爾調漲伺服器CPU及無線網路WiFi晶片價格就還算合理。

陸行之說，半導體通貨膨漲趨勢將持續，不過，明年全球半導體反映成本提升與晶片需求轉弱降價清庫存兩者的拉鋸，何者能夠勝出，還是相互抵消，結果如何有待觀察。

英特爾在先前法人說明會中曾透露，由於通貨膨脹的壓力，將提高某些業務領域的產品價格，並已開始通知客戶。英特爾強調，將持續滿足客戶產品需求，並在短期和長期為客戶提供創新和價值。（編輯：趙蔚蘭）1110715